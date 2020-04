Volgende week beslissing over voorarrest ‘Arnhemse terreurcel’

De rechtbank in Rotterdam beslist volgende week dinsdag of de zes mannen, die verdacht worden van het beramen van een aanslag op een evenement in Nederland, in de cel moeten blijven. Aanvankelijk zou maandag de inhoudelijke behandeling beginnen van de zaak rond de ‘Arnhemse terreurcel’. Er waren tien dagen voor uitgetrokken. Maar in verband met de coronacrisis is de behandeling voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een nieuwe datum heeft de rechtbank Rotterdam nog niet.