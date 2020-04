Bibliotheken stellen 100 e-books beschikbaar via ThuisBieb

De gebouwen van de bibliotheken zijn vanwege de coronacrisis gesloten, maar online zijn de bibliotheken gewoon bereikbaar. Bovendien zijn via de ThuisBieb-app vanaf maandag honderd e-books voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.

Tot de selectie aangeboden boeken behoren titels als Rinkeldekink van Martine Bijl, de nieuwste editie van het voetbalmagazine Hard Gras en minder bekende boeken als Post voor Rus Ordelman van Bette Adriaanse en Strovuur van Gerwin van der Werf.

De jongere lezer vindt in de app onder meer Stuntvlogger Sam van Jelmer Jepsen en Toverhanden van Chris Winsemius.

De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Deze kun je vinden via www.onlinebibliotheek.nl/thuisbieb. De app is beschikbaar tot en met 10 mei.