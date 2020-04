‘Winkelstraat weer wat drukker na stille weken door coronavirus’

De drukte in de winkelstraten is na een paar weken van stilte vanwege het nieuwe coronavirus weer wat toegenomen. Vorige week waren er 4 procent meer mensen ten opzichte van de week ervoor. In de twee voorgaande weken was juist een aanhoudende daling van drukte te zien, meldde onderzoeksbureau RMC op basis van tellingen van shoppers via speciale sensoren.

De stijging is sinds vorige week dinsdag zichtbaar en was op z’n grootst op de zonnige zondag. Toen nam het aantal bezoekers in doorsnee met een derde toe. Vergeleken met een jaar geleden was vorige week nog altijd bijna 78 procent minder druk.

Ook op de stranden was het vorige week wat drukker dan een week eerder. Met name op zondag steeg het aantal strandgangers met ruim de helft. Premier Mark Rutte zei zondag dat de meeste mensen zich dit weekend hielden aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand of thuis bleven. Hier en daar moest wel worden ingegrepen.