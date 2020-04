Crisiscentrum België: situatie onder controle door solidariteit

De crisissituatie in België in het gevecht tegen de verspreiding van het coronavirus is op dit moment onder controle. “Dit is grotendeels te danken aan solidaire inzet”, aldus woordvoerder prof. Yves Stevens. “Het overgrote deel van de Belgen volgt de maatregelen die zijn ingevoerd goed op”.

België is sinds 18 maart op slot. Bedrijven, scholen en de grenzen zijn dicht. Al eerder werden coronamaatregelen ingesteld zoals afstand bewaren in supermarkten en het openbaar vervoer, dat rijdt om mensen in essentiële sectoren als de zorg naar en van werk te krijgen. Inwoners mogen hun huis alleen verlaten voor essentiële boodschappen of om in de buitenlucht te sporten, maar niet in groepsverband.

Stevens prees de Belgen dat de beperkende maatregelen “een soort routine zijn geworden”. “Er heerst er een groot gevoel van solidariteit. Het toont aan dat we als maatschappij weerbaar zijn, en hier samen willen uitkomen.” Hij benadrukte het belang om vol te houden. “Het is duidelijk dat de curve nog verder naar beneden moet”. Er zijn in België sinds de uitbraak 1.632 mensen aan het longvirus overleden.