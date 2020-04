Dodental Spanje vlakt verder af

In Spanje zijn het afgelopen etmaal 637 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is opnieuw minder dan in de afgelopen dagen. De autoriteiten melden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809. Het totaal aantal doden kwam maandag op 13.055 van 12.418 op zondag, zei het ministerie van Gezondheid.