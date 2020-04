Noodtoestand in Japan om coronacrisis

De Japanse premier Shinzo Abe wil vanwege de coronacrisis de noodtoestand uitroepen in Tokio en andere delen van het land. Ook komt de regering met een omvangrijk economisch steunpakket.

Abe zei dat de noodtoestand mogelijk dinsdag al wordt afgekondigd. De regionale autoriteiten krijgen dan meer bevoegdheden om het coronavirus te bestrijden. Zij kunnen bijvoorbeeld gebouwen vorderen om tijdelijk medische faciliteiten in te vestigen.

De noodtoestand moet gaan gelden in zeven van de 47 prefecturen en een maand van kracht blijven. De premier benadrukte dat er geen lockdown komt, zoals in andere landen. Japanners kunnen ook niet worden bestraft als ze een verzoek van de autoriteiten negeren om thuis te blijven.

Economische steun

Verder wil de Japanse overheid 108 biljoen yen, omgerekend ongeveer 915 miljard euro, uittrekken om de economie te steunen. De steun is nog hoger dan het pakket van 60 biljoen yen die Abe’s partij vorige week voorstelde. Details over de precieze steunmaatregelen zijn nog niet bekend.

In het land is bij ruim 3500 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. 85 patiënten zijn overleden. Abe zei dat het virus nu snel om zich heen lijkt te grijpen in stedelijke gebieden als Tokio en Osaka.