Defensie compenseert oud-monteurs ook voor ziekmakende coating

Werknemers die jarenlang in opdracht van Defensie Amerikaans oorlogsmaterieel onderhielden op vijf locaties in Nederland, hebben mogelijk ook gezondheidsschade opgelopen doordat ze zijn blootgesteld aan de stof HDI. Net als voor de slachtoffers van de stof chroom-6 wordt voor mensen die ziek zijn geworden door de blootstelling een compensatieregeling in het leven geroepen, zo laat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer weten.

HDI kan onder meer astma, neus- en oogslijmvliesontsteking, contacteczeem en de zeldzame longaandoening hypersensitivity pneumonitis veroorzaken. Tot die conclusies is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gekomen na onderzoek.

De stof zat in een speciale coating (CARC) die op tanks en andere voertuigen werd aangebracht om ze te beschermen tegen chemische wapens. Het is niet de enige schadelijke stof waaraan monteurs en andere werknemers zijn blootgesteld. De grootste boosdoener was verf die de giftige stof chroom-6 bevatte. Daarvan is al jaren bekend dat blootstelling tot ernstige ziekten kan leiden, waaronder diverse vormen van kanker, COPD en astma.