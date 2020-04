Nationale Museumweek deze keer volledig digitaal

De Nationale Museumweek 2020, die gepland staat van 20 tot en met 26 april, gaat door, maar wegens het coronavirus wel volledig digitaal. Speciale aandacht is er voor 75 jaar culturele vrijheid, waarmee wordt herdacht dat er in 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.

De ruim vierhonderd deelnemende musea brengen online een ode aan die vrijheid door middel van een digitale expositie gesitueerd op de Dam in Amsterdam, die ook virtueel is, in een soort cirkel rondom het Nationaal Monument. Belangstellenden kunnen vanuit hun eigen huis deelnemen door een eigen kunstwerk toe te voegen.

Ruim vierhonderd speciaal uitverkoren ‘pronkstukken’ van de musea zijn op de buitenwand van het virtuele kunstwerk te zien. Aan de binnenkant komen persoonlijke stukken van mensen die bij voorkeur eigen werk insturen. De verwerking hangt nog af van het aantal inzendingen. Daar zit geen limiet aan, aldus een woordvoerster. Het geheel zal na de week nog enige tijd online blijven.

Via museumweek.nl worden verder allerlei digitale extra’s geboden, zoals tours en workshops. Mirjam Moll, directeur van de verantwoordelijke Museumvereniging, vindt het van groot belang dat de week doorgaat: “Wat kan ons in bange dagen troost bieden en inspiratie? Wat kan een steun in de rug zijn? Waar vind je een schouder om even tot rust te komen? Inderdaad, dat zijn ons aller museale collecties die alle tijden hebben doorstaan.”