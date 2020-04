BMW verliest een vijfde van omzet in eerste kwartaal door corona

BMW maakte van januari tot eind maart 20 procent minder omzet dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus werden in februari voelbaar in de Chinese omzetcijfers. In maart werd ook de omzet in Europa en de Verenigde Staten hard geraakt.

In Europa en Noord-Amerika staat de productie stil. De meeste autodealers zijn daar gesloten. Wel maakte BMW maandag bekend dat het de eerste tekenen van herstel in de Chinese markt ziet. Het Beierse luxe-automerk wil dan ook voorzichtig weer gaan produceren om aan de opkrabbelende vraag in China te voldoen.

Wereldwijd verkocht BMW, waar ook de merken Mini en Rolls-Royce onder vallen, 477.111 auto’s in het eerste kwartaal. In China viel de omzet met 31 procent terug ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. In Europa was dat 18 procent en in de VS 17 procent.