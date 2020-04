Voor blinden en slechtzienden is 1,5 meter moeilijk inschatten

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “Het lijkt misschien een open deur, maar bij de Oogvereniging krijgen we signalen dat het in de praktijk toch vaak mis gaat. Ook mensen die blind of slechtziend zijn willen niets liever dan zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. We roepen iedereen dan ook op hen hierbij te helpen.”

Het inschatten van afstand is ook voor mensen die nog enigszins kunnen zien echt een vak apart. Daarom heeft de Oogvereniging alle mensen met een visuele beperking met klem geadviseerd om zich herkenbaar te maken door middel van een stok. Zo kan iedereen rekening met ze houden.