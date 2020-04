Coronacentrum aangevallen in miljoenenstad in Ivoorkust

Inwoners van de miljoenenstad Abidjan in Ivoorkust hebben een centrum verwoest waar getest zou worden op het coronavirus. Op videobeelden op sociale media is te zien dat tientallen mensen het gebouw ontmantelen.

Een agent zei dat omwonenden niet zaten te wachten op de komst van het centrum, dat nog in aanbouw was. Ze vonden dat het te dicht bij hun huizen stond. Het zou niet de bedoeling zijn geweest om ook patiënten met het virus te gaan behandelen in het gebouw.

Het incident vond plaats het district Yopougon van de stad met circa vijf miljoen inwoners. Het ging voor zover bekend om het eerste gewelddadige incident dat in verband kan worden gebracht met de uitbraak van het coronavirus in het West-Afrikaanse land, waar tot dusver 261 besmettingen zijn gemeld en drie patiënten zijn overleden.

Abidjan, de commerciële hoofdstad van het land, zit op slot vanwege de pandemie. De stad is feitelijk afgesneden van de rest van het land. Ook zijn scholen, kerken en veel winkels gesloten.