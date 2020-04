Albert Heijn opent afhaalpunten in vijf ziekenhuizen

Supermarktconcern Albert Heijn opent vanaf maandag vijf afhaalpunten in ziekenhuizen verspreid over de randstad. Daar kunnen zorgmedewerkers terecht om hun boodschappen op te halen. Dat zegt AH-topvrouw Marit van Egmond tegen De Financiële Telegraaf.

“Op deze manier willen we de zorgmedewerkers ontlasten. Zij kunnen hun boodschappen bestellen en afhalen op het werk”, aldus Van Egmond. “Het gaat om het VU Medisch Centrum en het AMC in Amsterdam, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.”

De topvrouw zegt verder tegen de krant dat de supermarktketen de afgelopen weken duizenden extra mensen heeft aangenomen voor de bevoorrading van de winkels. “Jongeren die enkele uren per week werken, draaien nu extra uren, datzelfde geldt voor tijdelijke krachten en oud-werknemers melden zich massaal. Ook voor onze bezorgdiensten hebben we extra mensen aangetrokken.”