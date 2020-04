Miljoenen mensen in India ontbranden kaarsen om coronavirus

In India zijn zondag miljoenen mensen op stoepen en balkons verschenen met een kaars of een ander soort licht. Daarmee gaven zij gehoor aan de oproep van de Indiase premier Narendra Modi om “de duisternis van de coronacrisis te trotseren”. De mensen die naar buiten kwamen, deden hun lichten in huis massaal uit.

Modi, die eerder besloot heel India op slot te doen vanwege het virus, riep mensen op zondag om 21.00 uur voor negen minuten naar buiten te komen. Velen gaven daar gehoor aan, vooral in de steden Mumbai en New Delhi. Anderen toonden solidariteit aan landgenoten door op trommels te slaan, vuurwerk af te steken of slogans te zingen.

Veel mensen in India prezen de lichtactie, maar op sociale media klonk ook kritiek. “Alleen een hersendood land viert een pandemie met lichten, terwijl miljoenen mensen geen werk hebben of hongerig zijn en dus vrezen voor de dood”, schreef iemand op Twitter.

India telt in totaal zo’n 1,3 miljard inwoners. In het land zijn vooralsnog meer dan 3500 mensen besmet geraakt. Zeker 83 stierven aan de gevolgen. De Indiase autoriteiten zijn bang dat als het virus zich door het land blijft verspreiden, het gezondheidssysteem in elkaar klapt.