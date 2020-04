Grote natuurbrand in Mensingebos in Drenthe

In het Mensingebos in Drenthe woedt een grote natuurbrand. De vlammen slaan uit in een gebied van zo’n 100 bij 100 meter, aldus de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Een groot aantal brandweerkorpsen uit de wijde omgeving is opgeroepen om de brand te blussen.

Het bos ligt ten noorden van Alteveer in de gemeente Noordenveld. Er is een NL Alert uitgegeven voor de rook en brandlucht die zich ontwikkelt en in noordelijke richting gaat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.