Asscher ziet kritiek op coronamaatregelen als een vals dilemma

De vraag of de economische schade die voortvloeit uit de coronamaaregelen wel opweegt tegen het redden van wat mensenlevens, is “een vals dilemma”. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei dat zondag in Buitenhof als reactie op kritische geluiden dat de lockdown te overdreven is. Het zou volgens critici leiden tot een maatschappelijke ontwrichting die op de lange termijn tot nog meer slachtoffers leidt.