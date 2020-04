Paus draagt Palmpasenmis op in lege Sint-Pieter

In een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in Rome heeft paus Franciscus de mis voor Palmpasen opgedragen. Er waren geen gelovigen aanwezig, behalve wat paters en nonnen die vanwege de coronavoorschriften ver uit elkaar zaten.

Palmpasen is het begin van de zogeheten Goede Week, waarin in de aanloop naar Pasen ook Witte Donderdag en Goede Vrijdag vallen. In deze week gedenken christenen het lijden van Jezus.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden sinds 15 maart alle liturgische vieringen van het Vaticaan gehouden zonder gelovigen. Zo sprak de paus op 27 maart op een uitgestorven Sint-Pietersplein de zegen Urbi et Orbi uit. Dat was uitzonderlijk, omdat de kerkvorst dat normaal alleen doet met Pasen en Kerstmis.