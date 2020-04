Medische spullen en medicijnen uit Nederland naar Sint-Maarten

Vanuit Nederland is zondagochtend een vliegtuig vertrokken naar Sint-Maarten met medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen om coronapatiënten te behandelen. Dat hebben het ministerie van VWS en Defensie gemeld.

Het gaat om een deels mobiel ziekenhuis, een zogenaamde Hospitainer, waarmee zes zelfstandige intensivecareplekken worden gerealiseerd. Ook is apparatuur mee waarmee zes extra ic-plekken in het ziekenhuis van Sint-Maarten gerealiseerd kunnen worden. Die zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. “Ze worden als eerste op Sint-Maarten gerealiseerd omdat het versterken van de medische capaciteit voor de bovenwindse eilanden op dit moment het hardste nodig is volgens het RIVM”, aldus VWS.

Op Sint Maarten zijn tot dusver 25 besmettingsgevallen vastgesteld. Vier mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden. De regering van Sint Maarten heeft in verband met de virusuitbraak de noodtoestand uitgeroepen. Het land gaat de komende twee weken grotendeels op slot.