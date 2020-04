Talpa stopt met opnames Ladies Night vanwege corona

“Talpa Network volgt de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Binnen die richtlijnen hebben we een aantal afleveringen van Ladies Night gemaakt maar we hebben nu toch besloten de opnames te staken”, bevestigt een woordvoerder.

De programmering wordt de komende weken aangepast. In plaats van Ladies Night worden op de woensdagavond films uitgezonden zoals Love Actually en Bridget Jones’s Diary. Of Ladies Night op een later moment terugkeert, is nog niet bekend. Volgens Talpa is het nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.

De talkshow van Merel Westrik trok woensdag 163.000 mensen. Dat was fors minder dan tijdens de start begin maart toen er nog 257.000 kijkers keken.