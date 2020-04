Suriname trekt besluit voor betaling voor thuisquarantaine in

Dit heeft Jerry Slijngaard, voorzitter van het Covid-19 managementteam van Suriname, zaterdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt tijdens een speciale tv-uitzending. Met dit besluit geeft de overheid gehoor aan de kritiek van een groep repatrianten die vanuit Nederland terug willen naar Suriname. De mensen die al betaald hebben, krijgen hun geld terug, aldus Slijngaard.

De ongeveer duizend mensen die de komende weken opgehaald zullen worden uit Nederland, moeten allemaal verplicht 14 dagen in quarantaine. Ze kunnen ervoor kiezen om deze periode in een door de overheid aangewezen locatie door te brengen of dat in hun eigen huis te doen.

De Surinaamse autoriteiten willen met de quarantainemaatregelen de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Het eerste geval van de ziekte werd op 13 maart vastgesteld, de teller staat nu op tien gevallen. Een patiënt is overleden aan de gevolgen van het virus.