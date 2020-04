Bij een schietincident aan de Adriaan Baasstraat in het Drentse Hoogeveen is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden in de omgeving.

Rond 1.10 uur werd er geschoten, meldt de politie. De gewonde was volgens de politie aanspreekbaar. In de omgeving wordt verder onderzoek verricht.