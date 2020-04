Bij een steekincident op de galerij van een flatgebouw aan de Tellegenstraat in Eindhoven is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is ter plaatse nog gereanimeerd en ook de traumaheli werd opgeroepen. Hulp mocht echter niet baten. De politie doet onderzoek. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

