Nederlanders branden kaarsjes voor corona-slachtoffers

Mensen werden gevraagd om een kaarsje in de tuin of op het balkon aan te steken, om zo de slachtoffers te herdenken. Wie het initiatief bedacht heeft is niet bekend, maar vele websites en nieuwsorganisaties deden een oproep. Op Twitter is te zien dat het initiatief door veel mensen uit het hele land wordt opgevolgd.

