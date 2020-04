Oproep thuis te blijven lijkt goed te zijn nageleefd

Nederlanders lijken zich goed aan het dringende advies te hebben gehouden om thuis te blijven. Ondanks het mooie lenteweer werden reactiegebieden, stranden en andere natuurgebieden grotendeels gemeden. Veel straten waren leeg en waar het druk was hielden mensen goed afstand. Bij bouwmarkten werd her en der wel drukte gesignaleerd.

Staatsbosbeheer zag wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar het was “relatief rustig”. Er waren geen problemen in de gebieden. Volgens een woordvoerder leek het erop dat mensen naar de adviezen geluisterd hebben. De organisatie hoopt dat mensen er ook vanaf zien om naar de gebieden toe te gaan. Dat geldt ook voor Natuurmonumenten. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt een woordvoerster. “Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen morgen hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen.”

In Amsterdam, waar vooral veel maatregelen waren genomen, ging het niet overal goed. “Op sommige plekken gaan mensen toch aan de afgesloten fitnesstoestellen zitten, terwijl die duidelijk zijn afgezet met lint.” Ook werd een Amsterdamse markt afgesloten. Tot zondag geldt een vaarverbod voor de grachten. Het aantal bezoekers van het populaire Vondelpark werd gereguleerd.

Treinen

In de treinen lijken reizigers zich ook goed aan de maatregelen te hebben gehouden, zegt een woordvoerder van de NS. Het kleine aantal mensen dat nog met de trein reist, namelijk zo’n 7 á 8 procent van het reguliere aantal reizigers, houdt goed afstand van anderen. Daarin is weinig verschil met afgelopen weekend.

Op Vlieland is het de afgelopen dagen erg rustig geweest. “Er komen ook maar 20 tot 30 mensen van de dagelijkse boot af”, dus op die manier kunnen passagiers goed afstand houden, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Zandvoort

Op diverse plekken zijn eerder al maatregelen genomen om publiek te weren. Het populaire Zandvoort sloot de toegangswegen af voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook in de kustregio hoger in Noord-Holland, van Castricum tot aan Texel, is het tot dusver rustig gebleven, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Ahmed Marcouch, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, is tevreden hoe de mensen zich zaterdag in zijn regio gedragen. “Het overgrote deel van de mensen blijft thuis. Ik zie geen problematische toestanden”, aldus de burgemeester van Arnhem.