Wereldwijd dodental door coronavirus passeert 60.000

Het dodental wereldwijd door het coronavirus is zaterdag de 60.000 gepasseerd. De meeste doden vielen in Italië en Spanje. Daar kwamen vooralsnog respectievelijk 14.681 en 11.744 mensen door het virus om het leven. Ook de Verenigde Staten zijn met bijna 7500 doden hard getroffen.

Volgens de ‘coronateller’ van Worldometer raakten wereldwijd meer dan 1,1 miljoen mensen besmet met het coronavirus, dat eind vorig jaar uitbrak in de Chinese provincie Hubei. Daar wordt het dagelijkse leven langzaamaan weer opgepakt. In Europa is dat nog niet het geval.

Veel landen, waaronder Nederland, hebben verregaande maatregelen getroffen om het virus in te dammen. Zo moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven, zijn alle horecagelegenheden dicht en zijn bijeenkomsten verboden. Ook blijven vliegtuigen massaal aan de grond.

Tot nu toe overleden in Nederland ruim 1600 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Bijna 17.000 raakten besmet.