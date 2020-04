Bezoekers gedragen zich goed op woonboulevard Heerlen

Bezoekers van de woonboulevard in Heerlen hebben zich zaterdag binnen de winkels goed aan de regels gehouden en hielden voldoende ruimte tussen elkaar. Alleen wanneer ze naar buiten gingen terug naar hun auto, verloren ze die regels wel eens uit het oog, aldus manager Ger Hazelhof van Woonboulevard Heerlen zaterdagmiddag. Daartoe had de woonboulevard een drone ingezet die mensen opriep de vereiste afstand van anderhalve meter te houden.

Hazelhof toonde zich zaterdagmiddag tevreden over de manier waarop bezoekers zich gedroegen. “Er waren heel wat handhavers op de been, maar die hoefden niet in te grijpen”, zei Hazelhof.

De parkeerplaatsen waren voor slechts ruim dertig procent bezet. Normaal is de parkeerplaats behoorlijk vol, aldus Hazelhof. “We hebben ruim de helft minder bezoekers gehad dan anders”, zei hij.

Bouwmarkten en tuincentra

De mensen gingen vooral naar bouwmarkten en tuincentra. Meubelzaken werden alleen gericht bezocht door mensen die duidelijk iets op het oog hadden, aldus Hazelhof.

“We zien dit weekend als een test voor Pasen en Pinksteren”, zei Hazelhof. “Dat zijn normaal de hoogtijdagen van bezoek aan de woonboulevard. Als dit goed uitpakt, hebben wij vertrouwen in de komende feestdagen.”