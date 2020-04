Koffieoogst in Brazilië loopt gevaar vanwege coronavirus

De koffieoogst in Brazilië, die in mei van start gaat, dreigt veel minder op te leveren dan normaal vanwege het nieuwe coronavirus. Zo’n een derde van Arabica-bonen en alle Robusta-bonen lopen gevaar, omdat Braziliaanse boeren door de pandemie seizoenskrachten tekortkomen.

Braziliaanse seizoenswerkers kunnen vanwege strikte controles bij staats- en gemeentegrenzen de koffieplantages niet bereiken. Daarnaast hebben de boeren van ‘s werelds grootste producent van koffiebonen geen geschikte woonplaatsen voor de arbeiders in tijden van pandemie. De werkers wonen vaak met z’n vieren in een hut naast een plantage, wat vanwege het besmettingsgevaar niet meer verantwoord is.

Volgens analisten bij Rabobank vormt het gebrek aan seizoensarbeiders een groot risico. Koffiebonen kunnen snel vergaan, waardoor hun kwaliteit aangetast wordt. Alleen al vertragingen in het plukken van koffiebonen kunnen voor een flinke aanbodschok zorgen. Daardoor kan koffie fors duurder worden. De prijs voor Arabica-bonen, die onder meer populair zijn bij de Amerikaanse koffieketen Starbucks, liep in de afgelopen paar weken al met ruim een tiende op.

Brazilië produceert jaarlijks 45 miljoen zakken van 60 kilogram van de aromatische Arabica-bonen en 15 miljoen zakken krachtige Robusta-bonen. Zo’n twee derde van de oogst is bedoeld voor export.