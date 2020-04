Bij een aanval met een mes in de Franse plaats Romans-sur-Isère zijn zeker twee personen om het leven gekomen en zijn vijf anderen gewond geraakt. Dat melden Franse media. De dader zou ‘God is groot’ (Allahu akbar) in het Arabisch hebben geschreeuwd.

