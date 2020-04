Dodental door coronavirus stijgt met 164 naar 1651

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1651. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 164 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 336 lager dan vrijdag, toen hierover 502 meldingen binnenkwamen. Het aantal positieve testen nam met 904 toe tot 16.627.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen donderdag 1273 patiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt in de komende dagen uitgebreid naar 2400.