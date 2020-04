Dodental Spanje weer lager, besmettingen stijgen verder

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is licht aan het dalen. Het was het afgelopen etmaal met 809 sterfgevallen iets lager dan de dag ervoor, toen er nog 932 coronadoden werden geregistreerd. Het is de tweede dag op rij dat een daling is geconstateerd. In totaal bezweken in Spanje tot nu toe 11.744 mensen aan het virus.

Het aantal besmettingen blijft ondertussen verder stijgen, van ruim 117.000 naar bijna 125.000. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa.