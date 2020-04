Johnson vraagt oppositie om medewerking in strijd tegen corona

De Britse premier Boris Johnson heeft alle oppositieleiders uitgenodigd om met hem samen te werken in de strijd tegen corona. In een brief roept hij ze op volgende week deel te nemen aan een gezamenlijk overleg, in het bijzijn van de hoogste gezondheidsfunctionarissen.

“Als partijleiders hebben we de plicht om samen te werken in deze nationale noodsituatie”, aldus Johnson. “Ik wil uw mening horen en u bijpraten over de maatregelen die we tot dusver hebben genomen.”

Volgens de premier is het coronavirus “de grootste dreiging waarmee dit land in decennia is geconfronteerd. En we zijn niet alleen. Over de hele wereld zien we de verwoestende impact van deze onzichtbare moordenaar.”

Johnson is zelf ook getroffen door het virus. Hij zit al ruim een week in thuisquarantaine. Vrijdag liet hij weten nog steeds verhoging te hebben en in isolatie blijft tot ook dat symptoom is verdwenen.