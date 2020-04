‘Vergadering OPEC en bondgenoten uitgesteld’

Landen van het oliekartel OPEC en bondgenoten stellen hun vergadering per videoverbinding uit. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De digitale vergadering over productieverlagingen zou maandag plaatsvinden, maar wordt waarschijnlijk verschoven naar 8 of 9 april om partijen meer tijd te geven voor onderhandelingen.

De reden voor het overleg is de gigantische neergang van de olieprijzen in de afgelopen maanden. Door de pandemie met het nieuwe coronavirus is de vraag naar olie sterk afgenomen. OPEC-lid Saudi-Arabië en Rusland, dat voorheen samen met het kartel optrok, verergerden die crash door hun openlijke ruzie over productiebeperkingen. Als wraakactie overspoelden ze de markt met goedkope olie.