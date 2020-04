Koolmees verwacht zeker 100.000 aanvragen loonkostenregeling

Werkgevers die door de coronapandemie aanzienlijk omzetverlies lijden, kunnen vanaf maandagochtend terecht bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Koolmees houdt rekening met grote aantallen aanvragen voor de vergoeding, die kan oplopen tot 90 procent van de loonkosten.

"Ik schat in dat 100.000 tot 150.000 ondernemingen een aanvraag zullen doen. Dan heb je het al gauw over anderhalf miljoen werknemers", vertelt hij aan het AD.

De loonkostenregeling is een van de maatregelen waarmee het kabinet de economische klap van de coronapandemie wil verzachten. Door bedrijven te helpen hun personeel binnenboord te houden, hoopt de regering te voorkomen dat grootscheepse werkloosheid Nederland in een nog diepere recessie duwt.

Koolmees waarschuwt dat daarmee niet alle ontslagen of faillissementen te voorkomen zijn. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de loonkostenregeling ook is bedoeld om werknemers met een tijdelijk contract of oproepkrachten door te betalen. "Je ziet in een crisis toch vaak dat deze mensen als eerste de pineut zijn. Zij zijn de flexibele schil, zij kunnen minder makkelijk de klap opvangen en om hen maak ik me de meeste zorgen."