China staat stil bij coronadoden

China heeft zaterdagochtend om 10.00 uur (lokale tijd) drie minuten van stilte in acht genomen voor alle dodelijke slachtoffers van het coronavirus in het land. De hele dag geldt als een van nationale rouw.

De drie minuten gingen gepaard met luchtalarmen en getoeter van auto’s, treinen en schepen in steden door het hele land. In de stad Wuhan, dat voorheen gold als het epicentrum van de Chinese virusuitbraak, gingen alle stoplichten op rood en stond het verkeer stil. De nationale vlag hangt zaterdag halfstok en alle vormen van vermaak zijn opgeschort.

De nationale dag van rouw valt samen met de start van het jaarlijkse Qingmingfestival, waarbij miljoenen Chinezen doorgaans familiegraven opzoeken om die schoon te maken en respect betuigen aan hun voorvaderen. De regering roept burgers dit jaar echter op weg te blijven van begraafplaatsen vanwege het coronavirus.

In China zijn ruim 82.000 besmettingsgevallen van het longvirus bekend. De afgelopen 24 uur kwamen er volgens de nationale Gezondheidscommissie 19 nieuwe gevallen bij, 12 minder dan een dag eerder.

Op één geval na raakten alle nieuwe patiënten besmet in het buitenland. De enige binnenlandse besmetting was in de stad Wuhan. Vier mensen overleden aan het virus, waardoor het Chinese dodental op 3326 staat.

Er werden 64 nieuwe gevallen gemeld van coronapatiënten die geen symptomen hebben, 34 minder dan op donderdag. Woensdag maakte de Chinese regering voor het eerst bekend dat het data bijhoudt over coronagevallen zonder klachten. China heeft naar eigen zeggen 1030 patiënten die geen symptomen hebben onder medische observatie staan.