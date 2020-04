Labour maakt opvolger partijleider Corbyn bekend

De Britse Labourpartij maakt zaterdag bekend wie Jeremy Corbyn gaat opvolgen als partijleider. Leden van de grootste oppositiepartij konden de afgelopen weken per post of via internet stemmen op drie kandidaten: Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey en Lisa Nandy.

De winnaar moet Labour politiek weer op de kaart gaan zetten. De partij leed eind vorig jaar een zware nederlaag bij de parlementsverkiezingen. De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson won die overtuigend en loodste het Verenigd Koninkrijk vervolgens snel de Europese Unie uit.

Corbyn, die behoort tot de linkervleugel van de partij, kondigde na de verkiezingsnederlaag zijn vertrek aan. De centrumlinkse jurist Keir Starmer lijkt volgens peilingen de beste kaarten te hebben om de nieuwe leider te worden. Zijn voornaamste rivaal is Long-Bailey, die tot het kamp van Corbyn wordt gerekend.

De interne verkiezing loopt door de coronacrisis anders dan gepland. De uitslag had eigenlijk bekendgemaakt moeten worden op een partijconferentie in Londen, maar die is afgeblazen. Partijleden krijgen de uitslag nu via internet en de media te horen.