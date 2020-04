Advies: geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon

Volgens de weersverwachting wordt het dit weekend prachtig lenteweer. Dat nodigt normaal gesproken uit er in groten getale op uit te trekken. Twee weken geleden liep dat zo uit de hand dat de overheid zelfs een NL-Alert uitstuurde. In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben de autoriteiten, het kabinet voorop, daarom ook voor de komende dagen mensen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op meerdere plekken zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden of er niet alsnog te veel mensen naar een badplaats, een bosgebied of andere recreatieplek komen. Veel parkeerplaatsen bij natuurgebieden en kustplaatsen zijn preventief afgesloten en burgemeesters hebben al aangekondigd boetes te gaan uitdelen voor drukte in de natuur. Het is verboden met meer dan twee personen bij elkaar te zijn zonder anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Ook het openbaar vervoer heeft reizigers opgeroepen weg te blijven onder het motto ‘het ov is geen uitje’. Ook watersporters wordt gewezen op de coronamaatregelen. Rijkswaterstaat zegt dat het weliswaar niet verboden is het water op te gaan maar de strenge regels gelden ook op en langs het water. Mensen moeten afstand houden, ze mogen niet met een hele groep mensen op een boot zitten en niet met een heleboel schepen bij elkaar komen.

De Veiligheidsregio Fryslân zegt trouwens niet van plan te zijn toegangswegen naar de veerponten naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog af te sluiten om toeristen te weren, maar toezichthouders houden wel scherp in de gaten of het op de parkeerplaatsen en bij de terminals van de veerboten niet druk wordt. In dat geval volgen mogelijk alsnog maatregelen. De veerdiensten hebben het aantal afvaarten per dag al sterk beperkt.

Ook in meerdere parken en grachten en rivieren zijn maatregelen genomen en de meeste landgoederen en kasteeltuinen zijn gesloten. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben vogelkijkhutten, uitkijktorens en smalle vlonderpaden afgesloten. De natuurbeheerders waarschuwen nog eens dat mensen alleen in hun eentje of met zijn tweeën op pad mogen gaan. Op fietsen en wandelen in groepen wordt gecontroleerd. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verwoorden de dringende oproepen zo: “Geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon”.