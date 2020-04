Gezondheidsdienst adviseert Amerikanen mondmaskers te dragen

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Controle and Prevention) adviseert inwoners van het land om in het openbaar mondmaskers te dragen vanwege het coronavirus. Dat zei president Donald Trump vrijdag (lokale tijd).

Volgens Trump wordt Amerikanen gevraagd gezichtsmaskers te dragen op vrijwillige basis. Het wordt niet geadviseerd medische mondmaskers te dragen, zei Trump. De nieuwe richtlijn is volgens de president geen vervanging van het al bestaande advies aan Amerikanen om sociaal afstand te houden.