Bijna miljoen maskers uit China aangekomen

Bijna een miljoen chirurgische maskers zijn aangekomen uit China. Dat heeft minister Martin van Rijn van Medische Zorg bekendgemaakt. Er is een groot tekort aan medische beschermingsmiddelen door de coronacrisis.

“Vanochtend kwam er uit China weer een vracht binnen met 938.000 chirurgische maskers type IIR. Deze zijn inmiddels allemaal gekeurd volgens de richtlijnen van het @rivm en akkoord bevonden voor uitgifte”, twitterde de bewindsman.

Vorig weekend meldde hij nog dat een zending van mondmaskers uit China was afgekeurd. De kwaliteit van de 600.000 maskers was ver onder de maat. China is een van de belangrijkste leveranciers op dit moment van deze middelen.