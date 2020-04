Wall Street houdt verliezen beperkt

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager gesloten, maar maakten in de laatste uren wel wat terrein goed. Beleggers verwerken meerdere grote nieuwsberichten. De Amerikaanse werkgelegenheid liet vanwege de coronacrisis de grootste krimp in jaren zien. Daarnaast blijft de aandacht uitgaan naar de oliemarkt, waar over een einde van de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië wordt gespeculeerd. Ondertussen passeerden de Verenigde Staten Italië als het land met het hoogste aantal coronadoden in een etmaal.