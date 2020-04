Rechtspraak kan meer zaken van afstand behandelen

Sinds 17 maart gaan alleen urgente zaken door. Voorbeelden daarvan zijn zaken over de voorgeleiding of hechtenis van verdachten, faillissementen en urgente familiezaken.

Naast urgente zaken worden in het civiele recht de komende tijd zaken behandeld als geen overeenstemming kan worden bereikt over het schriftelijk afdoen ervan en de rechter oordeelt dat de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april. Daarbij gaat het onder meer om kort gedingen.

Voor familierecht geldt dat de komende tijd zaken over onder meer echtscheiding en uithuisplaatsing doorgaan als de omstandigheden dat toelaten. In het bestuursrecht worden bijvoorbeeld zaken behandeld die te maken hebben met het coronavirus (of maatregelen daartegen) en asielzaken. Gerechtsgebouwen blijven in ieder geval tot en met 28 april beperkt toegankelijk.