Frankrijk ziet weer hoger aantal coronadoden

Het aantal coronadoden in Franse ziekenhuizen is in een etmaal met bijna 600 gestegen. In totaal bezweken tot nu toe 5091 patiënten daar aan het coronavirus, melden de autoriteiten. Daarbij komen nog eens in totaal 1416 doden in verzorgingshuizen en andere instellingen.

Donderdag waren voor het eerst officiële cijfers over de sterfgevallen in verzorgingshuizen bekendgemaakt, namelijk 884 de afgelopen tijd. En daarbij is het overzicht verre van compleet, wordt benadrukt. Frankrijk is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld.