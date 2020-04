Geen vervolgstappen marktwaakhond tegen Roche om testmaterialen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vertrouwt erop dat farmaceutisch bedrijf Roche er alles aan doet om de tekorten aan testmaterialen voor laboratoria op te lossen. Dat zegt de marktwaakhond na een onderzoek naar het Zwitserse bedrijf. Roche heeft een groot deel van de markt voor testapparaten in Nederland in handen en kon niet aan de vraag voldoen. Mede daardoor is de capaciteit beperkt die Nederland heeft om te testen of mensen het nieuwe coronavirus hebben.