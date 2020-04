Havens Terneuzen, Vlissingen en Gent verwachten minder overslag

De zeehavens van Terneuzen, Vlissingen en Gent verwachten dit jaar minder inkomsten dan vorig jaar. Veel bedrijven zetten hun activiteiten tijdelijk stop door het nieuwe coronavirus, of passen hun productie aan. Dit heeft ook gevolgen voor het transport via de Zeeuwse en Vlaamse havens, maakt het fusiebedrijf North Sea Ports bekend.

Volgens het havenbedrijf treft de pandemie onder andere het zeetransport voor de auto-industrie, nu veel fabrieken stilliggen. Ook het scheepsvervoer van landbouwproducten en vrachtwagencontainers zal hard worden geraakt.

In het eerste kwartaal was er al een daling van de goederenoverslag via zee; met 6,6 procent tot 16,7 miljoen ton. Volgens North Sea Ports had de coronacrisis hier nog maar beperkte invloed op. Het havenbedrijf wijt die daling eerder aan economische schommelingen, na de recordjaren 2018 en 2019.

De containeroverslag steeg in de eerste drie maanden nog met 11,6 procent. De overslag van droge bulkgoederen bleef vrijwel gelijk waarbij meer bouwmaterialen, ertsen en meststoffen door de havens gingen, maar bijvoorbeeld minder steenkool en zand. De overslag van natte bulk, waaronder olie en chemische producten, nam juist flink af.