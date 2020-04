Martini Ziekenhuis Groningen zwaait eerste coronapatiënt uit

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft vrijdag zijn eerste coronapatiënt ontslagen van de intensive care. Jan Goossens uit Breda lag sinds zaterdag 21 maart op de ic in Groningen. Hij was de eerste patiënt met het coronavirus die op de ic in Groningen terechtkwam en ook de eerste die weer mocht vertrekken. De man is uitgezwaaid door het zorgpersoneel, zo is te zien op de website van het ziekenhuis.