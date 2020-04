RTL: reorganisatie door coronacrisis niet aan de orde

RTL Nederland heeft het net als alle mediabedrijven moeilijk vanwege de coronacrisis, maar een reorganisatie is niet aan de orde. Dat zegt directeur Sven Sauvé van RTL Nederland. Wel kijkt het bedrijf of alle freelancers in dienst kunnen blijven en of tijdelijke contracten van werknemers worden verlengd. Ook worden er dit jaar geen mensen meer aangenomen.