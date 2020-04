DELA ziet aantal uitvaarten stijgen

Uitvaartonderneming DELA ziet het aantal uitvaarten in de coronacrisis fors stijgen. De uitvaartonderneming verzorgde in maart ongeveer 4000 uitvaarten, tegenover 3000 in de eerste maanden van het jaar.

“Normaal gesproken verzorgen we tachtig tot negentig uitvaarten per dag. Momenteel zijn dat er landelijk 140. En we zien daar ook nog wel een stijging in”, zegt Sandra Zwart van Uitvaartcentrum DELA in Breda tegen ANP Video.

Op diverse locaties heeft het uitvaartbedrijf extra mobiele koelcellen geplaatst. Daarnaast worden er momenteel ’s avonds en op zondagen uitvaarten gehouden. Ook in Breda staat sinds deze week een extra koelcel buiten.

Extra koelcapaciteit

“We hebben extra koelcapaciteit nodig, omdat we zagen dat het aantal overledenen aan het stijgen was. We willen ervoor zorgen dat iedereen ook echt terechtkan bij ons uitvaartcentrum”, zegt de uitvaartverzorgster. De locatie in Breda heeft het aantal afscheidsdiensten daarom opgeschaald naar vier per dag.

Door aangescherpte coronamaatregelen is het vak van uitvaartverzorger wel erg veranderd. Zwart: “We gaan niet meer naar de mensen thuis. We overleggen nu via videobellen over de invulling van de uitvaart. Dat maakt het een andere manier van werken. Dat is voor nabestaanden ook wel anders en wennen. Er is heel veel begrip, maar het is ook wel pijnlijk dat het nu op deze manier gaat.”

Afscheidsdiensten

Bij afscheidsdiensten mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Zij dienen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook bij het condoleren gelden er nieuwe omgangsvormen, een gebaar met de hand op het hart is een alternatief voor een knuffel of het schudden van handen.

Zwart: “Het is een drukke periode, maar we doen het met elkaar, we doen het samen. We willen ervoor zorgen dat alle nabestaanden op een mooie manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren.”