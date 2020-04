Staat New York slaat alarm: dodelijkste dag tot nu toe

De Amerikaanse staat New York, met daarin de gelijknamige metropool, slaat alarm. Het aantal coronabesmettingen heeft de 100.000 overschreden, het dodental nam toe tot bijna 3000. In een etmaal kwamen er 562 coronadoden bij, de hoogste stijging in een dag tot nu toe.

New York verkeert in crisis, benadrukt gouverneur Andrew Cuomo: “Help New York.” Volgens hem is er een gebrek aan bedden en beademingsapparaten. Hij riep staten die nog niet zijn getroffen door het coronavirus, op zijn staat te helpen. Omgekeerd beloofde hij hulp aan andere staten, die komt als de crisis in zijn zwaar getroffen New York is bedwongen.