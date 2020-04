Rabobank verlaagt rente rood staan vanwege crisis

De Rabobank verlaagt zijn rente die mensen betalen wanneer ze rood staan op hun rekening. Dat doet de bank onder meer vanwege de coronacrisis, zo meldt consumentenprogramma Kassa, dat in zijn uitzending van zaterdag aandacht aan het onderwerp besteedt. Rabobank bevestigt de verlaging, die al op 1 april is ingegaan. Ook ABN AMRO verlaagt in sommige gevallen het tarief.