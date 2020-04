Commandant vliegdekschip VS toch niet ontslagen na ‘coronabrief’

Donderdag maakte de marine bekend dat de commandant werd ontslagen, vanwege een brief die hij had geschreven waarin hij kritiek uit op de aanpak van het coronavirus op zijn schip. Crozier deelde zijn brief volgens Modly met te veel mensen, waardoor de brief kon worden gelekt naar de media.

De commandant vroeg in de brief om evacuatie van zijn schip, omdat het coronavirus er snel werd overgedragen van de ene medewerker op de andere. Inmiddels ligt het schip in de haven van het eiland Guam, zijn 93 besmettingen vastgesteld en gaan de meeste bemanningsleden toch van boord.

Volgens Modly moet uit onderzoek blijken of Crozier bestraft zal worden vanwege de brief.