Vader gedood gezin voorlopig vast

De 33-jarige man die wordt verdacht van het doden van vier familieleden in Etten-Leur blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda vrijdag bepaald. De verdenking luidt vier keer moord, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De man is de vader van de twee gedode, jonge kinderen. De andere slachtoffers zijn de moeder van de kinderen en een oma. De vier lichamen werden vorig week zaterdag gevonden in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur. De man was toen spoorloos.

De politie verspreidde de naam en een foto van de verdachte om hem te vinden. Via Burgernet werd ook een oproep gedaan om naar de man uit te kijken. Hij was zaterdag aan het einde van de middag voor het laatst gezien bij een supermarkt in Etten-Leur.

De beslissende tip kwam dinsdagmiddag. Een voorbijganger meldde de politie dat hij de verdachte zag lopen op een viaduct over de snelweg A58. Een tweede melder bleef doorgeven waar de man was. Zo kon de verdachte worden gearresteerd.