Het aantal Nederlanders dat op een intensive care ligt met het coronavirus, is gestegen tot 1324. Dat zijn er 51 meer dan donderdag. In totaal zijn er 2100 bedden beschikbaar. Onder de 1324 patiënten zijn veertien die in Duitsland liggen. Dat zijn er vijf meer dan donderdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

